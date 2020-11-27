Трамп ретвитнул сообщения об убийстве иранского учёного-ядерщика
- Reuters
В одном из этих сообщений, написанных израильским журналистом Йоси Мельманом, в частности, утверждается, что иранский учёный в течение многих лет был целью МОССАДа.
Трамп не сопроводил ретвиты собственными комментариями.
Ранее пресс-служба Минобороны Ирана сообщила, что в стране в результате нападения террористов погиб физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсен Фахризаде.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве Фахризаде прослеживается след Израиля.