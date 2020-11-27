Трамп ретвитнул сообщения об убийстве иранского учёного-ядерщика

Президент США Дональд Трамп ретвинул в своём микроблоге несколько записей других пользователей об убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана.

В одном из этих сообщений, написанных израильским журналистом Йоси Мельманом, в частности, утверждается, что иранский учёный в течение многих лет был целью МОССАДа.

Трамп не сопроводил ретвиты собственными комментариями.

Ранее пресс-служба Минобороны Ирана сообщила, что в стране в результате нападения террористов погиб физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсен Фахризаде.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве Фахризаде прослеживается след Израиля.