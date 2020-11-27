Политолог оценил решение США выделить до $800 тысяч для проектов на Украине

Политический обозреватель сайта ИноСМИ Дмитрий Бабич прокомментировал в беседе с RT намерение Госдепа США продолжить программу сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы для оказания содействия Украине и выделить на эти цели до $800 тыс.

По мнению Бабича, сумму в $800 тыс. можно назвать «смехотворной».

Он отметил, что одна из проблем отношений Запада с Украиной заключается в том, что суммы, которые предлагаются, несопоставимы с теми проблемами, которые есть у этой страны.

«А какие ставятся задачи? Энергетическая безопасность. Я попытаюсь перевести это на русский язык, что такое энергетическая безопасность Украины с точки зрения сегодняшних США и ЕС. Это почти полный, а если возможно, полный отказ от любого сотрудничества с Россией», — подчеркнул эксперт.

Аналитик также отметил, что привлекается масса стран для помощи Украины, в том числе и тех, у которых с Украиной существует «вполне реальный спор».

«Есть румынское население на территории Украины, а мы прекрасно знаем, что это население страдает от нового закона об образовании, по которому дети должны учить украинский язык и проходить обучение на украинском языке. Румынское меньшинство этого на Украине делать не хочет, они хотят или учиться на своём языке, или, как это было многие десятилетия, они были согласны учиться на русском», — добавил он.

По словам Бабича, существует масса проблем, саму эту историю можно назвать «обёрткой без конфетки».

«Обёртка без конфетки, при которой произносится очень много слов. Это показывает, насколько за все эти годы США мало поняли, какой же им союзник достался в лице Украины и какие у него реальные проблемы», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен продолжить программу сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы для оказания содействия Украине.

Так, для финансирования будущих проектов Вашингтон готов выделить до $800 тыс.

Подробнее — в материале RT.