В Ираке рассказали о контактах с Россией по вакцине от коронавируса

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн рассказал о контактах с Россией по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы следим внимательно за процессом создания вакцины и использования этой вакцины», — цитирует РИА Новости министра.

Он сообщил, что учреждения Ирака «находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу».

Ранее посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено рассказала о переговорах с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Также сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца года.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».