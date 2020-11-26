В Ираке рассказали о контактах с Россией по вакцине от коронавируса
- РИА Новости
«Мы следим внимательно за процессом создания вакцины и использования этой вакцины», — цитирует РИА Новости министра.
Он сообщил, что учреждения Ирака «находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу».
Ранее посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено рассказала о переговорах с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Также сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца года.
Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».