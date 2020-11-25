В Эфиопии заявили о подготовке провокации с убийством граждан в Тыграе

Члены Народного фронта освобождения Тыграя в Эфиопии готовят провокации, в том числе массовые убийства гражданских лиц в городе Мэкэле, чтобы возложить ответственность на эфиопских и эритрейских военных.

Об этом сообщает Эфиопское новостное агентство со ссылкой на генерального директора по обучению сил национальной обороны генерал-майора Мохаммеда Тессема.

По его словам, надев военную форму армий обеих стран, «хунта планировала выдвинуть обвинение против Эфиопии и Эритреи в убийствах мирных жителей, чтобы заручиться поддержкой международного сообщества».

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) 3 ноября напал на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады.

4 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе и для ответа НФОТ.

Как отметили в Красном Кресте, в Эфиопии и за её границами разворачивается «катастрофический гуманитарный кризис», а «тысячи людей переходят границу с Суданом».

По данным на 18 ноября, в Судан прибыли уже более 36 тыс. беженцев.