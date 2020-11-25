Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на выборах президента США, передаёт «Синьхуа».

Сообщается, что он направил поздравительную телеграмму.

Ранее в китайском МИД заявили, что уважают выбор американского народа, но учитывают тот факт, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом.

Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посоветовал главе Управления общих служб начать процедуру передачи власти Байдену. При этом он не признал своё поражение на выборах, дав понять, что намерен продолжать судебные тяжбы.