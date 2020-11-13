Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис (кандидат от демократов на пост вице-президента. — RT)», — цитирует дипломата ТАСС.

При этом, подчеркнул он, Пекин учитывает тот факт, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом.

Ранее Байдена поздравили премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В Кремле отмечали, что считают корректным дождаться официального подведения итогов голосования перед поздравлением.