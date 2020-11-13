Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Короткая ссылка
Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США
  • Reuters

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис (кандидат от демократов на пост вице-президента. — RT)», — цитирует дипломата ТАСС.

При этом, подчеркнул он, Пекин учитывает тот факт, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом.

Ранее Байдена поздравили премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В Кремле отмечали, что считают корректным дождаться официального подведения итогов голосования перед поздравлением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить