Премьер Японии и президент Южной Кореи поздравили Байдена с победой

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре поздравили кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах.
Премьер Японии и президент Южной Кореи поздравили Байдена с победой
  • Reuters

Как сообщает Kyodo, в беседе с журналистами Суга заявил, что они с Байденом договорились о личной встрече в ближайшие сроки.

Источники агентства утверждают, что Суга может совершить визит в США после 20 января.

Японский премьер и Байден обсудили укрепление сотрудничества двух стран, борьбу с пандемией коронавируса и проблему изменения климата.

Президент Южной Кореи, в свою очередь, заявил, что обсудил с Байденом будущее двустороннее сотрудничество и глобальные вызовы, включая пандемию и вопросы климата.

«Только что поговорил с Джо Байденом и поздравил его с избранием. Мы подтвердили нашу твёрдую приверженность крепкому южнокорейско-американскому сотрудничеству и миру и процветанию на Корейском полуострове», — написал он в Twitter.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США и поблагодарил Трампа за сотрудничество.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не поздравляет Байдена с избранием на пост главы США.

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