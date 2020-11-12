Премьер Японии и президент Южной Кореи поздравили Байдена с победой
- Reuters
Как сообщает Kyodo, в беседе с журналистами Суга заявил, что они с Байденом договорились о личной встрече в ближайшие сроки.
Источники агентства утверждают, что Суга может совершить визит в США после 20 января.
Японский премьер и Байден обсудили укрепление сотрудничества двух стран, борьбу с пандемией коронавируса и проблему изменения климата.
Президент Южной Кореи, в свою очередь, заявил, что обсудил с Байденом будущее двустороннее сотрудничество и глобальные вызовы, включая пандемию и вопросы климата.
«Только что поговорил с Джо Байденом и поздравил его с избранием. Мы подтвердили нашу твёрдую приверженность крепкому южнокорейско-американскому сотрудничеству и миру и процветанию на Корейском полуострове», — написал он в Twitter.
Ранее президент Сербии Александр Вучич поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США и поблагодарил Трампа за сотрудничество.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не поздравляет Байдена с избранием на пост главы США.