В Японии поддержали размещение системы ПРО США

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Правящая партия Японии поддержала размещение системы раннего обнаружения Aegis морского базирования.
В Японии поддержали размещение системы ПРО США
  • © U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что члены правящей Либерально-демократической партии Японии обсудили план о размещении Aegis на двух кораблях.

Данный проект был предложен как альтернатива системе ПРО наземного базирования Aegis Ashore.

25 июня Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита.

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