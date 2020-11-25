В Японии поддержали размещение системы ПРО США
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Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.
Отмечается, что члены правящей Либерально-демократической партии Японии обсудили план о размещении Aegis на двух кораблях.
Данный проект был предложен как альтернатива системе ПРО наземного базирования Aegis Ashore.
25 июня Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита.