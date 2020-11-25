В Японии поддержали размещение системы ПРО США

Правящая партия Японии поддержала размещение системы раннего обнаружения Aegis морского базирования.

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что члены правящей Либерально-демократической партии Японии обсудили план о размещении Aegis на двух кораблях.

Данный проект был предложен как альтернатива системе ПРО наземного базирования Aegis Ashore.

25 июня Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита.