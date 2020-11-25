На Кубе коронавирус выявлен у 19 российских туристов

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Около 20 россиян, прилетевших на кубинский остров Кайо-Коко в качестве туристов, находятся под медицинским наблюдением из-за обнаружения у них коронавируса.
На Кубе коронавирус выявлен у 19 российских туристов
  • Reuters

«Сегодня мы запрашивали у Anex Tour и Pegas Touristik информацию по тем, у кого были положительные результаты, они сообщили о 12 и семи (инфицированных соответственно. — RT). Одного человека из-за наблюдавшихся симптомов перевели из гостиницы в военный госпиталь, остальные — без симптомов», — проинформировала ТАСС генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

14 ноября сообщалось, что у 34 российских туристов на Кубе выявили коронавирус, восемь из них уже выздоровели и переезжают в свои отели.

Также посол России на Кубе Андрей Гуськов рассказал о требованиях кубинских властей к въезжающим в страну россиянам. Он сообщил, что «прежде всего сразу по прибытии на Кубу в аэропорту туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, а на пятый день пребывания на острове повторно сдать анализ».

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