На Кубе у 34 россиян выявили коронавирус

Короткая ссылка
У 34 российских туристов на Кубе выявили коронавирус, восемь из них уже выздоровели и переезжают в свои отели. Об этом рассказала генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.
На Кубе у 34 россиян выявили коронавирус
  • РИА Новости

«Министерство здравоохранения Кубы сообщило нам о положительных тестах на коронавирус у 34 россиян», — сказала она РИА Новости.

Выздоровевшие туристы ждут выезда из гостиницы «Ла-Гранхита», где их размещали после больницы, в свои отели.

Как пишет агентство, кубинские власти решили выделить для заболевших туристов четырёхзвёздочную гостиницу на острове Соль Кайо-Коко. До этого их направляли в две соседние провинции, Санта-Клара и Сьего-де-Авила.

«Сегодня вечером они должны перевезти туда всех больных, гостиницу специально деконсервировали и укомплектовали, по информации кубинской стороны, медицинским оборудованием», — сказала Мгеладзе.

1 ноября посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что с начала курортного сезона в Турции скончались 11 российских туристов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить