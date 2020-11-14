На Кубе у 34 россиян выявили коронавирус
- РИА Новости
«Министерство здравоохранения Кубы сообщило нам о положительных тестах на коронавирус у 34 россиян», — сказала она РИА Новости.
Выздоровевшие туристы ждут выезда из гостиницы «Ла-Гранхита», где их размещали после больницы, в свои отели.
Как пишет агентство, кубинские власти решили выделить для заболевших туристов четырёхзвёздочную гостиницу на острове Соль Кайо-Коко. До этого их направляли в две соседние провинции, Санта-Клара и Сьего-де-Авила.
«Сегодня вечером они должны перевезти туда всех больных, гостиницу специально деконсервировали и укомплектовали, по информации кубинской стороны, медицинским оборудованием», — сказала Мгеладзе.
1 ноября посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что с начала курортного сезона в Турции скончались 11 российских туристов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.