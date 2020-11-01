Посол назвал число умерших в Турции россиян с COVID-19 с начала сезона

С начала курортного сезона в Турции скончались 11 российских туристов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

«По состоянию на 30 октября этого года положение такое: общее число наших туристов, показавших во время пребывания в Турции положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, составляет 326», — цитирует российского посла Интерфакс.

При этом 11 заболевших граждан во время отдыха скончались.

«Конечно, это печально. Но надо понимать, что всё это — на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение», — подчеркнул Ерхов.

В настоящее время в больницах Турции находится 31 заболевший коронавирусом турист из России, ещё 87 человек изолированы по месту отдыха.

По словам посла России, власти Турции принимают достаточно эффективные меры по профилактике пандемии и обеспечению безопасности зарубежных туристов.

29 октября стало известно о смерти туриста из России в Анталье из-за коронавирусной инфекции.

В августе после возобновления авиасообщения Турцию посетили около 440 тыс. российских туристов.