В Турции назвали число посетивших страну граждан России
По данным ведомства, за восемь месяцев Турцию посетили 772,7 тыс. россиян, что в 6,25 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Граждане России по количеству оказались на первом месте среди иностранных путешественников, отдохнувших на турецких курортах в августе.
Далее следуют британцы — 261 тыс., украинцы — 256 тыс., немцы — 170 тыс.
Ранее генконсульство России в Анталье сообщило об участившихся отказах во въезде в Турцию из-за истекающего срока действия загранпаспорта.