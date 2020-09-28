В Турции назвали число посетивших страну граждан России

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Около 440 тыс. российских туристов посетили Турцию в августе после возобновления авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма республики.

По данным ведомства, за восемь месяцев Турцию посетили 772,7 тыс. россиян, что в 6,25 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Граждане России по количеству оказались на первом месте среди иностранных путешественников, отдохнувших на турецких курортах в августе.

Далее следуют британцы — 261 тыс., украинцы — 256 тыс., немцы — 170 тыс.

Ранее генконсульство России в Анталье сообщило об участившихся отказах во въезде в Турцию из-за истекающего срока действия загранпаспорта. 

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