Генконсульство России сообщило об участившихся отказах во въезде в Турцию

Генконсульство России в Анталье сообщило, что россияне стали чаще получать отказы во въезде в Турцию из-за истекающего срока действия загранпаспорта.

«В последнее время при пересечении российскими гражданами границы с Турцией в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса участились случаи отказа турецких властей во въезде в страну по причине истекающего срока действия загранпаспорта», — сообщает дипмиссия на странице в Facebook.

Там отметили, что с учётом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четырёх месяцев) с момента въезда в Турцию».

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусом в Турции превысило 308 тыс.