Не менее 12 российских туристов заболели коронавирусом в Турции

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В Турции коронавирусную инфекцию выявили, по меньшей мере, у 12 российских туристов, двое из них госпитализированы, заявил посол России Алексей Ерхов.
Не менее 12 российских туристов заболели коронавирусом в Турции
  • © REUTERS/Murad Sezer

«Сейчас у нас из тех туристов, что заболели, — 12 человек. Это, по крайней мере, те, о которых мы знаем... Из них двое находятся в больнице, десять — в изоляции в гостинице», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ерхов подчеркнул, что посольство России и генеральное консульство в Анталье следит за каждым случаем заболевания коронавирусом среди россиян.

Он отметил, что все заболевшие граждане России почувствовали себя плохо во время отдыха.

Ранее в Турции ввели запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В августе глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию в Турции.

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