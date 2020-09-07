В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса
- © REUTERS/Murad Sezer
«Мы сожалеем о росте числа заболевших и смертей. Кафе и рестораны будут регулироваться более строго. Стоящие пассажиры в общественном транспорте не допускаются», — цитирует его телеканал NTV.
Эрдоган также заявил, что нарушающие масочный режим граждане будут в обязательном порядке оштрафованы.
Накануне в Турции выявили 1673 новых случая заболевания COVID-19.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил о втором пике первой волны пандемии коронавируса в республике.