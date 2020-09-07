В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.

«Мы сожалеем о росте числа заболевших и смертей. Кафе и рестораны будут регулироваться более строго. Стоящие пассажиры в общественном транспорте не допускаются», — цитирует его телеканал NTV.

Эрдоган также заявил, что нарушающие масочный режим граждане будут в обязательном порядке оштрафованы.

Накануне в Турции выявили 1673 новых случая заболевания COVID-19.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил о втором пике первой волны пандемии коронавируса в республике.