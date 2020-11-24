Посол России рассказал о требованиях к въезжающим на Кубу

Посол России на Кубе Андрей Гуськов рассказал в беседе с РИА Новости о требованиях кубинских властей к въезжающим в страну россиянам.

Он сообщил, что «прежде всего сразу по прибытии на Кубу в аэропорту туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, а на пятый день пребывания на острове повторно сдать анализ».

Дипломат заявил, что «российским туристам нужно быть готовыми к тому, что они могут попасть в карантин, если у них по прибытии на остров обнаружат коронавирусную инфекцию».

«С учётом этого хотели бы порекомендовать нашим гражданам, собирающимся на отдых на Кубу, сделать перед вылетом ПЦР-тесты», — заявил Гуськов.

Также, по его словам, «для всех приезжающих в Гавану иностранцев установлен семидневный режим изоляции, который они обязаны соблюдать по месту временного пребывания (гостиница или частные апартаменты), указываемому в так называемом паспорте здоровья при пересечении кубинской границы».

Посол пояснил, что «в случае положительного результата анализа на COVID-19 туристы будут госпитализированы для прохождения курса лечения в местных медучреждениях».

«В целях покрытия расходов на проведение санитарных процедур для всех въезжающих на территорию страны с 1 декабря кубинское правительство установило сбор в свободно конвертируемой валюте, эквивалентный $30. При этом обязательства по его оплате возложены на перевозчиков, которые включат данную сумму в стоимость билетов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.