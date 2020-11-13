Россия увеличивает число рейсов в Казахстан, ОАЭ, на Кубу и Мальдивы

Россия увеличивает число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.

«Решено увеличить количество рейсов в Казахстан (по маршруту Москва — Нур-Султан до трёх рейсов в неделю и по маршруту Москва — Алма-Ата до двух рейсов в неделю), Объединённые Арабские Эмираты (до семи рейсов в неделю с учётом сокращения пассажиропотока в Турецкую Республику), на Кубу (до четырёх рейсов в неделю) и Мальдивы (до восьми рейсов в неделю)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы российского правительства.

Также стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.