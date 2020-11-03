В РСТ прокомментировали статистику заболевших коронавирусом в Турции

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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.
В РСТ прокомментировали статистику заболевших коронавирусом в Турции
  • Reuters

«Турция — единственное сейчас массовое направление зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение. В другие открытые страны число рейсов ограничено, а поток в сравнении с турецким мизерный. Кроме того, через Турцию россияне летают во многие другие страны, так как в Стамбуле возможны удобные стыковки. В анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию. То есть фактически весь въездной поток в Россию идёт из Турции, этим и объясняется приведённая статистика», — отметила Тюрина в беседе с НСН.

Таким образом она прокомментировала слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что 90% зафиксированных случаев коронавируса завезены в Россию туристами из Турции.

Тюрина уточнила, что из Турции привезли коронавирус порядка 9 тыс. человек, что составляет всего 0,66% от всех, побывавших в стране за это время.

Ранее газета «Известия» сообщала, что сервисы путешествий рассказали о туристической активности россиян.

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