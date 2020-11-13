Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими Островами, сообщает пресс-служба правительства.

«Для граждан Эфиопии и Сейшел снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые для недопущения распространения COVID-19. Распоряжение об этом утвердило правительство», — приводит РИА Новости сообщение правительства.

Отмечается, что рейсы в Эфиопию будут проходить по маршруту Москва — Аддис-Абеба три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва — Виктория — два раза в неделю.

Граждане этих стран, а также владельцы вида на жительство могут беспрепятственно прилететь в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сегмент внутрироссийского туризма резко возрос в стране в последнее время, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны правительства.