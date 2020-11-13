Путин: внутренний туризм в России резко возрос в последнее время

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Президент России Владимир Путин заявил, что сегмент внутрироссийского туризма резко возрос в стране в последнее время, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны правительства.
Путин: внутренний туризм в России резко возрос в последнее время
  • РИА Новости

«У нас резко возрос внутренний туризм, и это очень хорошо. Я уверен, что если нам удастся дальше поддержать такой интерес к нашей стране внутри самой России, то это количество людей, которые ездят по России, оно перерастёт в качество — люди привыкнут, поймут, увидят, почувствуют и захотят и дальше путешествовать по нашей стране», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что Россия «прекрасна, шикарна, замечательна» не только для россиян, но и для людей со всего мира.

Путин пояснил, что спрос на путешествия по стране произошёл в том числе благодаря правительственной программе поддержки внутреннего туризма.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу в Россию.

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