Мишустин утвердил страны для получения электронной визы в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу в Россию.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в список вошли 52 страны из пилотного проекта, он начнёт действовать с начала 2021 года.

«В список вошли 52 страны. Это все те государства, гражданам которых был разрешён въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта. В перечень не включён Катар, так как с 23 февраля 2020 года между нашими странами действует безвизовый режим», — говорится в сообщении.

Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать — по всей стране. Срок пребывания составит 16 дней.

Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Консульский сбор составит $40.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронной визы. Эта система также действовала на Дальнем Востоке и в Калининградской области.