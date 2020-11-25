Помпео прокомментировал запуск процедуры передачи власти Байдену

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Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США выполнит все требования закона в связи с решением Управления общих служб начать процедуру передачи власти кандидату в президенты страны от демократов Джо Байдену.

«Сегодня мы запустили процесс, в ходе которого планируем установить, что от нас требуется в связи с решением Управления по общим вопросам администрации США. Мы сделаем всё, что от нас требуется по закону, мы выполним эту работу», — сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.

Он также сообщил, что не приступал к консультациям с Тони Блинкеном, которого Байден выдвинул кандидатом на пост госсекретаря США.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп поручил главе Управления общих служб США начать процедуру передачи власти Байдену.

В то же время он подчеркнул, что продолжит оспаривать результаты президентских выборов в США.

Reuters также сообщило, что Белый дом одобрил передачу Байдену ежедневной сводки, включая доклады разведки.

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