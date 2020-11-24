Путин и Эрдоган обсудили ход реализации договорённостей по Карабаху

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ход реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Эрдоган обсудили ход реализации договорённостей по Карабаху
  • Reuters

Как отмечается, Путин проинформировал о деятельности российских миротворцев, обеспечивающих поддержание режима прекращения огня.

Стороны подчеркнули приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов.

Ранее российский лидер провёл телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам главы государства, обстановка в целом стабилизируется, главное, что удалось сделать, — это остановить кровопролитие. 

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