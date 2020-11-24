Путин и Эрдоган обсудили ход реализации договорённостей по Карабаху
- Reuters
Как отмечается, Путин проинформировал о деятельности российских миротворцев, обеспечивающих поддержание режима прекращения огня.
Стороны подчеркнули приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов.
Ранее российский лидер провёл телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По словам главы государства, обстановка в целом стабилизируется, главное, что удалось сделать, — это остановить кровопролитие.