Путин и Эрдоган обсудили ход реализации договорённостей по Карабаху

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ход реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

Reuters