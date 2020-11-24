РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в европейский регулятор

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в европейский регулятор, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы подали заявку на одобрение Европейской медицинской ассоциацией 22 октября этого года и будем с ними двигаться по процессу», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, идёт работа с большим числом европейских стран: на неделе ожидается визит делегации из Франции, не исключено производство препарата в Германии.

Ранее сообщалось, что первые поставки российской вакцины от COVID-19 за рубеж начнутся в январе 2021 года. Стоимость прививки на международных рынках составит менее $20.