РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в европейский регулятор

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Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в европейский регулятор, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в европейский регулятор
  • © РФПИ

«Мы подали заявку на одобрение Европейской медицинской ассоциацией 22 октября этого года и будем с ними двигаться по процессу», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, идёт работа с большим числом европейских стран: на неделе ожидается визит делегации из Франции, не исключено производство препарата в Германии.

Ранее сообщалось, что первые поставки российской вакцины от COVID-19 за рубеж начнутся в январе 2021 года. Стоимость прививки на международных рынках составит менее $20.

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