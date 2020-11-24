В ВОЗ оценили влияние вакцин на ситуацию с коронавирусом

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что вакцины от коронавирусной инфекции не полностью остановят распространение COVID-19, однако они дают большую надежду в борьбе с вирусом.

«Технологии и фармацевтические разработки открывают перед нами новые горизонты. Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса», — приводит РИА Новости его слова.

Клюге отметил, что страны Европы накопили огромный багаж научно-технического опыта и знаний в отношении коронавируса.

«Однако этот потенциал не будет реализован, если мы не обеспечим всем странам равноправный доступ к рынку вакцин, если вакцины не будут использоваться эффективно и если страны не разберутся с сомнениями в отношении вакцин», — сказал эксперт.

Ранее в ВОЗ заявили о разработке нескольких вариантов вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.