Генсек НАТО провёл телефонные переговоры с Байденом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл телефонные переговоры с Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте альянса.

Уточняется, что Столтенберг поздравил Байдена с избранием на пост президента США, а также поблагодарил будущего американского лидера за то, что он является «давним сторонником НАТО и трансатлантических отношений».

«Они обсудили важность трансатлантического альянса как краеугольного камня нашей коллективной безопасности. Генеральный секретарь сказал избранному президенту Байдену, что он надеется на очень тесное сотрудничество с ним в целях дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой и подготовки встречи лидеров стран НАТО в следующем году», — говорится в сообщении.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Байденом пригласил его принять участие в специальной встрече ЕС в 2021 году.