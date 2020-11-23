Число случаев коронавируса в Индонезии превысило 500 тысяч

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индонезии превысило 500 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в стране зарегистрировали 4442 новых случая COVID-19, скончались за прошедшие 24 часа от коронавируса 118 пациентов.

Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заболели 502 110 человек, а его жертвами стали 16 002 заболевших.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией и начальный период пандемии COVID-19.