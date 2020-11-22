В Белграде похоронили патриарха Сербского Иринея

Архиепископ Печский, митрополит Белградо-Карловацкий, патриарх Сербский Ириней похоронен в крипте храма Святого Саввы в Белграде, сообщает ТАСС.

В литургии и отпевании Иринея приняли участие представители высшего руководства Сербии, Республики Сербской, Черногории, митрополиты Русской православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что самой большой заботой патриарха Иринея были Косово и Метохия.

«Ушёл великий человек, наш патриарх Ириней», — закончил своё обращение лидер Сербии.

Патриарх Сербский Ириней скончался утром 20 ноября. В Сербии объявлен трёхдневный траур в связи с его смертью.