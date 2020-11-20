В Сербии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью Патриарха Сербского Иринея, сообщили в правительстве республики.

«По случаю смерти Его Святейшества Патриарха Сербского Иринея правительство Республики Сербия на сегодняшнем заседании приняло решение объявить три дня траура в республике с сегодняшнего дня, 20 ноября, до воскресенья, 22 ноября», — говорится в сообщении.

Патриарх Сербский Ириней скончался утром 20 ноября.

В начале ноября патриарх Сербский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19 и находился в «сложном, но стабильном» состоянии.