В Сербии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью патриарха

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В Сербии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью Патриарха Сербского Иринея, сообщили в правительстве республики.
В Сербии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью патриарха
  • РИА Новости

«По случаю смерти Его Святейшества Патриарха Сербского Иринея правительство Республики Сербия на сегодняшнем заседании приняло решение объявить три дня траура в республике с сегодняшнего дня, 20 ноября, до воскресенья, 22 ноября», — говорится в сообщении.

Патриарх Сербский Ириней скончался утром 20 ноября.

В начале ноября патриарх Сербский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19 и находился в «сложном, но стабильном» состоянии.

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