Патриарх Кирилл прокомментировал смерть Патриарха Сербского Иринея

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал кончину Патриарха Сербского Иринея.
Патриарх Кирилл прокомментировал смерть Патриарха Сербского Иринея
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РПЦ, соответствующее письмо российский патриарх направил местоблюстителю патриаршего престола Сербской православной церкви и митрополиту Дабробосанскому и Священному синоду СПЦ.

«Покойный был большим другом Русской православной церкви, которую неоднократно посещал с официальными визитами... Не раз Святейший Патриарх Ириней со святительским бесстрашием и прямотой выступал в поддержку гонимого канонического православия на Украине», — отметил он.

По словам патриарха Кирилла, патриарх Ириней всегда стремился быть рядом с паствой.

«Исполненный искренней христианской любви к людям, покойный Первосвятитель, не щадя сил, всегда стремился быть рядом с паствой, утешаясь общением с народом Божиим»,— добавил он.

Патриарх Сербский Ириней скончался утром 20 ноября. В Сербии объявлен трёхдневный траур в связи с его смертью.

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