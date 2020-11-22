В Госдуме прокомментировали выход США из ДОН

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из Договора по открытому небу.

«Как мне представляется, в практическом плане это никак не навредит безопасности Российской Федерации, поскольку сейчас уже системы слежения за объектами военной инфраструктуры используются в основном на основе спутниковых технологий… Тем не менее разрыв договоров в сфере безопасности свидетельствует о том, что снижается доверие между основными игроками на международной арене, и это, конечно, вызывает определённую тревогу в плане глобальной безопасности в целом», — пояснил парламентарий.

Соединённые Штаты 22 ноября официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках Договора по открытому небу.

В МИД России подчеркнули, что от выхода США из договора не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих Соединённых Штатов и их союзников.