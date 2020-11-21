Канада и Британия заключили временное торговое соглашение

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Канада и Британия заключили временное соглашение о свободной торговле, которое будет действовать до согласования торговой сделки королевства и Евросоюза, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Трансляция его совместного видеообращения с британским премьером Борисом Джонсоном велась в Twitter.

«Мы называем это продолжающимся торговым сотрудничеством с Британией, которое позволит бизнесу наших стран продолжить работать вместе», — сказал Трюдо. 

Джонсон, в свою очередь, назвал историческим день заключения данного соглашения.

В октябре Джонсон призвал соотечественников быть готовыми к тому, что королевству не удастся согласовать с ЕС условия торговой сделки.

В сентябре Великобритания заключила первую крупную торговую сделку после брексита — соглашение о свободной торговле с Японией.

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