Британия и Япония заключили соглашение о свободной торговле

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Великобритания и Япония заключили соглашение о свободной торговле. Это стало первой крупной торговой сделкой Лондона после брексита.
Британия и Япония заключили соглашение о свободной торговле
  • Reuters

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте британского правительства. 

«Великобритания заключила соглашение о свободной торговле с Японией, которое стало первой крупной торговой сделкой Великобритании как независимой торговой страны и увеличит оборот с Японией примерно на £15,2 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что договорённость была достигнута утром 11 сентября в ходе разговора по видеосвязи министра торговли Британии Лиз Трасс и главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Ранее в Европейском союзе заявили, что усиливают подготовку ко всем сценариям будущих отношений с Великобританией после выхода страны из ЕС.

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