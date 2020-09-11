Британия и Япония заключили соглашение о свободной торговле

Великобритания и Япония заключили соглашение о свободной торговле. Это стало первой крупной торговой сделкой Лондона после брексита.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте британского правительства.

«Великобритания заключила соглашение о свободной торговле с Японией, которое стало первой крупной торговой сделкой Великобритании как независимой торговой страны и увеличит оборот с Японией примерно на £15,2 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что договорённость была достигнута утром 11 сентября в ходе разговора по видеосвязи министра торговли Британии Лиз Трасс и главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Ранее в Европейском союзе заявили, что усиливают подготовку ко всем сценариям будущих отношений с Великобританией после выхода страны из ЕС.