В ЕС готовятся «ко всем сценариям» брексита
«ЕС активизирует свою работу по обеспечению готовности ко всем сценариям 1 января 2021 года», — приводит ТАСС заявление главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье по итогам восьмого раунда переговоров.
По его словам, в областях, представляющих для ЕС существенный интерес, сохраняются значительные разногласия.
Барнье отметил, что «ЕС по-прежнему привержен амбициозному будущему партнёрству с Великобританией, однако никто не должен недооценивать практические, экономические и социальные последствия сценария «без сделки».
Ранее стало известно, что заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович отправится в Лондон из-за ситуации с возможным нарушением Великобританией соглашения по брекситу.