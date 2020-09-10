В ЕС готовятся «ко всем сценариям» брексита

Европейский союз усиливает подготовку ко всем сценариям будущих отношений с Великобританией после выхода страны из ЕС.

«ЕС активизирует свою работу по обеспечению готовности ко всем сценариям 1 января 2021 года», — приводит ТАСС заявление главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье по итогам восьмого раунда переговоров.

По его словам, в областях, представляющих для ЕС существенный интерес, сохраняются значительные разногласия.

Барнье отметил, что «ЕС по-прежнему привержен амбициозному будущему партнёрству с Великобританией, однако никто не должен недооценивать практические, экономические и социальные последствия сценария «без сделки».

Ранее стало известно, что заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович отправится в Лондон из-за ситуации с возможным нарушением Великобританией соглашения по брекситу.