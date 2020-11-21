В Сербии за сутки выявили более пяти тысяч случаев коронавируса

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Сербии возросло на 5774, достигнув 111 125. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
В Сербии за сутки выявили более пяти тысяч случаев коронавируса
  • РИА Новости

Отмечается, что общее число летальных исходов в Сербии возросло до 1168.

Также сообщается, что с начала пандемии в стране провели свыше 1,610 млн тестов на коронавирус.

В Сербии с 24 ноября после 18:00 запрещается работа заведений общественного питания, развлекательных учреждений и торговых точек из-за распространения коронавируса.

Ранее власти Сербии приняли решение прекратить на 15 дней работу всех развлекательных заведений и ограничить с 21:00 до 05:00 деятельность магазинов.

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