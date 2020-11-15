В Сербии на 15 дней ограничили работу развлекательных заведений

Короткая ссылка
Власти Сербии приняли решение прекратить на 15 дней работу всех развлекательных заведений и ограничить с 21:00 до 05:00 деятельность магазинов. Об этом заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.
В Сербии на 15 дней ограничили работу развлекательных заведений
  • Reuters

По её словам, в стране вводятся дополнительные жёсткие ограничения для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Прежде всего мы ограничиваем работу всех развлекательных заведений — ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов, всего, кроме аптек, доставки еды, заправочных станций. Их работа ограничивается с 21:00 до 05:00», — приводит ТАСС её заявление.

Уточняется, что меры вводят со вторника, 17 ноября, до вторника, 1 декабря.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил во время телеобращения к нации, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране вызывает серьёзные опасения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить