В Сербии на 15 дней ограничили работу развлекательных заведений
- Reuters
По её словам, в стране вводятся дополнительные жёсткие ограничения для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
«Прежде всего мы ограничиваем работу всех развлекательных заведений — ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов, всего, кроме аптек, доставки еды, заправочных станций. Их работа ограничивается с 21:00 до 05:00», — приводит ТАСС её заявление.
Уточняется, что меры вводят со вторника, 17 ноября, до вторника, 1 декабря.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил во время телеобращения к нации, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране вызывает серьёзные опасения.