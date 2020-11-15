В Сербии на 15 дней ограничили работу развлекательных заведений

Власти Сербии приняли решение прекратить на 15 дней работу всех развлекательных заведений и ограничить с 21:00 до 05:00 деятельность магазинов. Об этом заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.

По её словам, в стране вводятся дополнительные жёсткие ограничения для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Прежде всего мы ограничиваем работу всех развлекательных заведений — ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов, всего, кроме аптек, доставки еды, заправочных станций. Их работа ограничивается с 21:00 до 05:00», — приводит ТАСС её заявление.

Уточняется, что меры вводят со вторника, 17 ноября, до вторника, 1 декабря.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил во время телеобращения к нации, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране вызывает серьёзные опасения.