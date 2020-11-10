В Сербии за сутки выявили 2823 случая заболевания коронавирусом
- Reuters
Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Сербии достигло 66 888.
Отмечается, что в стране зафиксировали антирекорд по суточному приросту новых инфицированных коронавирусом.
За всё время в стране зафиксировано 915 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил во время телеобращения к нации, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране вызывает серьёзные опасения.