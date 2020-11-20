Около 1 млн человек привили разработанной в КНР вакциной от COVID-19
- Reuters
«Что касается экстренного применения вакцины от COVID-19, компания Sinopharm привила уже около 1 млн человек, и мы не получали сообщений о серьёзных побочных реакциях, было только несколько человек с лёгкими симптомами», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, две инактивированные вакцины компании проходят третью фазу клинических испытаний в десяти странах, включая ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иорданию, Перу и Аргентину.
При этом за границей в испытаниях приняли участие более 60 тыс. человек.
В конце октября в Китае сообщили, что проводят клинические испытания 13 вакцин от COVID-19, четыре из которых находятся на третьей стадии исследований.
В августе в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева заявили, что планируют начать испытания китайской вакцины от коронавируса в середине сентября.