Торгпред России сообщил о проработке вопроса регистрации «Спутника V» в Марокко

Торговый представитель России в Марокко Артем Цинамдзгвришвили сообщил в беседе с ТАСС, что вопрос регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время прорабатывается в Минздраве Марокко.

«В настоящее время с Министерством здравоохранения Марокко прорабатывается вопрос о регистрации российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 с перспективой дальнейшего осуществления ее поставок в королевство», — сообщил он.

Он пояснил, что «для продвижения на рынок королевства российской вакцины необходим местный партнёр».

«Им стало марокканское фармацевтическое предприятие «Галеника» (Galenica), которое в сентябре 2020 года подписало соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по поставкам вакцины «Спутник V» в Марокко», — рассказал Цинамдзгвришвили.

По его словам, «выбор марокканского партнёра не был случайным «Галеника» обладает развитой производственной инфраструктурой и сможет обеспечить не только продвижение вакцины в Марокко, но и её выход на рынки других стран Африканского континента, где предприятие имеет многолетние наработанные деловые связи и контакты».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в Венгрию доставили образец российской вакцины от коронавируса для исследований.

10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.

Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».