Байден не исключил иск против администрации Трампа
- Reuters
В ходе пресс-конференции Байдену задали вопрос, действительно ли он не исключает иска против администрации Трампа и Управления общих служб (GSA), которое должно дать «зелёный свет» на официальную передачу власти.
«Мы этого не исключаем», — ответил Байден.
7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.
Позднее Трамп пообещал серьёзные судебные иски для доказательства неконституционности прошедших президентских выборов в США.