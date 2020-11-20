Байден не исключил иск против администрации Трампа

Кандидат от Демократической партии Джо Байден не исключил иска к администрации действующего американского лидера Дональда Трампа, которая не признаёт его избранным президентом, передаёт РИА Новости.

Reuters

В ходе пресс-конференции Байдену задали вопрос, действительно ли он не исключает иска против администрации Трампа и Управления общих служб (GSA), которое должно дать «зелёный свет» на официальную передачу власти. «Мы этого не исключаем», — ответил Байден. 7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов. Позднее Трамп пообещал серьёзные судебные иски для доказательства неконституционности прошедших президентских выборов в США.