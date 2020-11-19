Во Франции заявили о влиянии пандемии на психическое состояние граждан

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 сильно повлияла на психическое состояние французов.
Во Франции заявили о влиянии пандемии на психическое состояние граждан
  • Reuters

Как он отметил на пресс-конференции, психическое состояние жителей Франции значительно ухудшилось за время пандемии.

«В период с конца сентября по начало октября психическое здоровье французов значительно ухудшилось. Это явление сопровождалось сильным увеличением числа депрессивных состояний. Причём это наблюдалось в отношении всех слоев населения», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр подчеркнул, что хуже всего в этом вопросе приходится людям с низким достатком, молодым людям в возрасте 18—24 лет, а также тем, у кого и ранее были отмечены расстройства психики.

В августе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса повлияла на психическое здоровье миллионов людей.

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