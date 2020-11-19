Учёные описали четыре ранних симптома коронавируса

Учёные из Великобритании и США назвали четыре лёгких симптома, которые могут проявляться при заболевании COVID-19, сообщает Express.

Как рассказал учёный из Университета Альберты Митч Уилсон, почти каждый пятый заболевший испытывает боль в животе и проблемы с пищеварением. Эти симптомы включают в себя тошноту, боль в желудке и потерю аппетита.

При этом исследователь напомнил, что эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями.

Ещё одним симптомом могут быть глазные инфекции, считают в Американской академии офтальмологии. В частности, там назвали конъюнктивит одним из возможных признаков заболевания. Этот симптом встречается у больных примерно в 1—3% случаев.

Также учёные из Имперского колледжа в Лондоне считают одним из симптомов коронавируса рассеянность, которая может сохраняться у перенёсшего COVID-19 до нескольких месяцев.

Исследователи Тринити-колледжа в Дублине отнесли к заболеванию постоянную усталость, которая наблюдается почти у половины заболевших.

Ранее вирусолог инфекций Георгий Викулов сравнил симптомы гриппа и коронавируса.