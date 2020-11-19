Число случаев коронавируса в Турции превысило 430 тысяч

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В Турции за сутки выявили 4542 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
Число случаев коронавируса в Турции превысило 430 тысяч
  • © REUTERS/Murad Sezer

Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 430 170.

Отмечается, что в Турции за сутки умерли 123 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, всего скончались 11 943 человека с COVID-19.

Число вылечившихся превысило 364 тыс.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране из-за пандемии коронавируса вводится частичный комендантский час по выходным дням, а также закрываются все кафе и рестораны.

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