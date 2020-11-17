В Турции ужесточают карантинные меры
- © Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office
- Reuters
«В связи с ростом числа случаев коронавируса в стране на заседании кабинета министров принято решение закрыть до конца года кафе и рестораны, кроме работы навынос, кинотеатры», — цитирует РИА Новости Эрдогана.
Он также отметил, что будет введён частичный комендантский час по выходным дням с запретом выхода на улицу с 20:00 до 10:00.
Уточняется, что обучение в школах до конца года будет проходить дистанционно, а спортивные мероприятия — без зрителей.
Ранее Эрдоган сообщил, что в Турции из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничат время работы заведений общественного питания, сферы развлечений и обслуживания.