В Турции ужесточают карантинные меры

В Турции из-за пандемии коронавируса вводится частичный комендантский час по выходным дням, а также закрываются все кафе и рестораны. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«В связи с ростом числа случаев коронавируса в стране на заседании кабинета министров принято решение закрыть до конца года кафе и рестораны, кроме работы навынос, кинотеатры», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Он также отметил, что будет введён частичный комендантский час по выходным дням с запретом выхода на улицу с 20:00 до 10:00.

Уточняется, что обучение в школах до конца года будет проходить дистанционно, а спортивные мероприятия — без зрителей.

Ранее Эрдоган сообщил, что в Турции из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничат время работы заведений общественного питания, сферы развлечений и обслуживания.