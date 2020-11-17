В Турции ужесточают карантинные меры

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В Турции из-за пандемии коронавируса вводится частичный комендантский час по выходным дням, а также закрываются все кафе и рестораны. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
В Турции ужесточают карантинные меры
  • © Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office
  • Reuters

«В связи с ростом числа случаев коронавируса в стране на заседании кабинета министров принято решение закрыть до конца года кафе и рестораны, кроме работы навынос, кинотеатры», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Он также отметил, что будет введён частичный комендантский час по выходным дням с запретом выхода на улицу с 20:00 до 10:00.

Уточняется, что обучение в школах до конца года будет проходить дистанционно, а спортивные мероприятия — без зрителей.

Ранее Эрдоган сообщил, что в Турции из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничат время работы заведений общественного питания, сферы развлечений и обслуживания.

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