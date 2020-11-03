В Турции вводят ограничения на работу общепита и сферы развлечений
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«До 22:00 ограничивается время работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских», — цитирует его РИА Новости.
Кроме этого, вводится гибкий график работы государственных учреждений и частных предприятий.
Эрдоган призвал граждан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Накануне число случаев заболевания коронавирусом в Турции превысило 379 тыс.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с НСН прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.