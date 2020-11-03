В Турции вводят ограничения на работу общепита и сферы развлечений

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В Турции из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничат время работы заведений общественного питания, сферы развлечений и обслуживания. Об этом объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
В Турции вводят ограничения на работу общепита и сферы развлечений
  • Pixabay

«До 22:00 ограничивается время работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских», — цитирует его РИА Новости.

Кроме этого, вводится гибкий график работы государственных учреждений и частных предприятий.

Эрдоган призвал граждан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Накануне число случаев заболевания коронавирусом в Турции превысило 379 тыс.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с НСН прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.

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