В Турции вводят ограничения на работу общепита и сферы развлечений

В Турции из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничат время работы заведений общественного питания, сферы развлечений и обслуживания. Об этом объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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«До 22:00 ограничивается время работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских», — цитирует его РИА Новости. Кроме этого, вводится гибкий график работы государственных учреждений и частных предприятий. Эрдоган призвал граждан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Накануне число случаев заболевания коронавирусом в Турции превысило 379 тыс. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с НСН прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.