В ЕС призвали возобновить переговоры по статусу Карабаха

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз призывает к возобновлению переговорного процесса, в том числе по статусу Нагорного Карабаха.

«ЕС считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха», — говорится в опубликованном заявлении Борреля.

Также ЕС призвал воздерживаться от любых действий и риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня.

Кроме того, Евросоюз призвал к полному и скорейшему выводу всех иностранных боевиков из региона.

Ранее ЕС выделил €3 млн помощи населению Карабаха.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что статус Нагорного Карабаха будет определён после того, как будет понятно, какие права предоставлены всем категориям жителей региона.