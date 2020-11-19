В ЕС призвали возобновить переговоры по статусу Карабаха
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- РИА Новости
«ЕС считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха», — говорится в опубликованном заявлении Борреля.
Также ЕС призвал воздерживаться от любых действий и риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня.
Кроме того, Евросоюз призвал к полному и скорейшему выводу всех иностранных боевиков из региона.
Ранее ЕС выделил €3 млн помощи населению Карабаха.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что статус Нагорного Карабаха будет определён после того, как будет понятно, какие права предоставлены всем категориям жителей региона.