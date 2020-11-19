ЕС выделил €3 млн помощи населению Карабаха

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Евросоюз выделил €3 млн в качестве чрезвычайной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадавшему в результате вооружённого конфликта. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
ЕС выделил €3 млн помощи населению Карабаха
  • Reuters

«Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных €3 млн на гуманитарную поддержку для обеспечения жизненно важной помощи гражданским лицам, наиболее пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него», — заявили в ЕК.

В Еврокомиссии уточнили, что это финансирование дополнит €900 тыс., которые были выделены с начала октября, когда в Карабахе начались боевые действия.

Ранее российские спасатели приступили к обследованию жилых домов, зданий и инфраструктуры в Нагорном Карабахе на предмет повреждений. 

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