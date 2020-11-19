Российские спасатели приступили к обследованию зданий в Карабахе
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что спасатели в Карабахе разделились на группы и направились в Степанакерт, Мартакерт, Мартуни и Аскеран.
Степень повреждения зданий оценивается по трём категориям: с лёгкими, средними или полными разрушениями.
По результатам обследований будет принято решение о том, какими специалистами и в каком количестве усилить группировку МЧС России в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что МЧС России развернуло лагерь спасателей около Степанакерта.