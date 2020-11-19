Российские спасатели приступили к обследованию зданий в Карабахе

Российские спасатели приступили к обследованию жилых домов, зданий и инфраструктуры в Нагорном Карабахе на предмет повреждений.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что спасатели в Карабахе разделились на группы и направились в Степанакерт, Мартакерт, Мартуни и Аскеран.

Степень повреждения зданий оценивается по трём категориям: с лёгкими, средними или полными разрушениями.

По результатам обследований будет принято решение о том, какими специалистами и в каком количестве усилить группировку МЧС России в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что МЧС России развернуло лагерь спасателей около Степанакерта.