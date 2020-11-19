МИД России призвал ФРГ раскрыть материалы по Навальному

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Министерство иностранных дел России призвало Германию раскрыть материалы по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
МИД России призвал ФРГ раскрыть материалы по Навальному
  • © Annette Riedl/dpa
  • globallookpress.com

«Мы призываем немецкую сторону раскрыть материалы по делу Навального, предъявить результаты проб и анализов, взятых европейскими врачами, непосредственно немецкими врачами бундесвера», — сказала она.

Также в МИД потребовали, чтобы России предоставили в ответ на её запросы нормальный, а не вымаранный документ.

По её словам, в материалах, предоставленных ОЗХО, чёрным маркером была замазана вся фактура, представляющая ценность.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с RT заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы вскрыть все обстоятельства вокруг ситуации с Навальным и докопаться до истины в этом вопросе.

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