МИД России призвал ФРГ раскрыть материалы по Навальному
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«Мы призываем немецкую сторону раскрыть материалы по делу Навального, предъявить результаты проб и анализов, взятых европейскими врачами, непосредственно немецкими врачами бундесвера», — сказала она.
Также в МИД потребовали, чтобы России предоставили в ответ на её запросы нормальный, а не вымаранный документ.
По её словам, в материалах, предоставленных ОЗХО, чёрным маркером была замазана вся фактура, представляющая ценность.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с RT заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы вскрыть все обстоятельства вокруг ситуации с Навальным и докопаться до истины в этом вопросе.