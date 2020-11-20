В Прибалтике заявили о попытках России «манипулировать историей»

Члены Балтийского совета — совещательного органа по сотрудничеству между Эстонией, Латвией и Литвой — заявили о попытках России «манипулировать» историческими событиями времён Второй мировой войны. Об этом говорится в постановлении по итогам ежегодной встречи участников организации. С документом ознакомился RT.

«В этом году мы видели со стороны России попытки манипулировать историей, особенно в отношении начала Второй мировой войны, её хода и последствий. Мы решительно осуждаем подобные действия — для наших стран за окончанием Второй мировой войны последовали десятилетия советской оккупации», — сообщили в Балтийском совете.

Представители стран Прибалтики также выразили готовность работать над укреплением оборонительного и сдерживающего потенциала НАТО в регионе, среди прочего уделяя особое внимание программе расширенного передового присутствия альянса, учениям и противовоздушной обороне.

В Балтийском совете отметили, что Москва якобы нарушает или выборочно исполняет международные договорённости в сфере контроля над вооружением и при этом отказывается вступать в конструктивный диалог. Политики призвали Россию к полному соблюдению международных обязательств, в том числе в рамках Договора по открытому небу и Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Помимо этого, Балтийский совет обратился к международному сообществу с просьбой решительно реагировать на любые провокационные действия со стороны Москвы и выступить за сохранение территориальной целостности Украины и Грузии. Именно эти страны якобы являются «объектами российской агрессии», утверждают члены организации. По их мнению, ограничительные меры в отношении России должны быть сохранены до полного восстановления суверенитета Украины в её международно признанных границах.

В феврале парламент Эстонии принял резолюцию, в которой осудил позицию России относительно Второй мировой войны и обвинил Советский Союз в развязывании масштабного конфликта.